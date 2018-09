"Un luogo chiamato Solidarietà": il Pranzo Solidale 2018 a Forlimpopoli

Sarà Forlimpopoli ad ospitare per la prima volta l'ormai tradizionale Pranzo Solidale, l’appuntamento che impreziosisce il vasto programma della Settimana del Buon Vivere e ogni anno mette al centro la solidarietà, la socialità e la condivisione". La tavola sarà allestita domenica 23 settembre in Piazza Garibaldi: il ricavato sarà interamente devoluto all’Emporio della Solidarietà di Caritas Forlì e Comitato per la Lotta contro la Fame nel mondo che sostiene 500 famiglie del territorio attraverso il progetto “Emporio della Solidarietà, la solidarietà spesa bene” promosso nella Diocesi di Forlì-Bertinoro.

Con la modica cifra di 10 euro a persona (gratis per i bimbi sotto i 6 anni) sarà possibile consumare un menù composto da un piatto di pasta, un secondo, contorno, frutta e dolce più acqua e vino. Il Pranzo Solidale ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli mentre l’organizzazione è in capo a Formula Servizi, Protezione Civile Volontariato di Forlimpopoli, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Caritas di Forlì e Bertinoro ed è promosso dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro.

La mattina del Pranzo, a partire dalle 10 tutti i bambini potranno giocare con il Ludobus “Scombussolo”: un furgone carico di giochi in legno della tradizione popolare, del mondo, d’equilibrio, di lancio e d’ingegno. Alle 11, invece, partirà dalla Cittadella del Buon Vivere, una pedalata organizzata da Fiab Forlì con direzione Forlimpopoli. L’edizione 2017 ha riscosso più di 10mila euro interamente devoluti all’Emporio della Solidarietà, nel 2016 si sfiorarono i 13mila euro (di cui metà furono donati all’Emporio della Solidarietà e metà ai terremotati delle Marche e con i quali si acquistò un container che divenne ambulatorio per la dialisi ancora oggi in uso all’ospedale di Amandola), nel 2015, grazie al Pranzo Solidale, arrivarono all’Emporio circa 10mila euro.

I biglietti in prevendita saranno acquistabili alla segreteria Caritas a Forlì (via dei Mille 28, telefono 0543 302999), nella sede di Formula Servizi (via Monteverdi 31, telefono 0543 474801), negli uffici della

Settimana del Buon Vivere (via Monteverdi 6/B, telefono 0543 785429) e all'Ufficio Informazioni Turistiche Forlimpopoli (via A. Costa 23, telefono 0543 749250). In caso di pioggia l’iniziativa non si terrà, l’importo versato non verrà restituito ma devoluto all’Emporio della Solidarietà e i pasti previsti verranno distribuiti alle Case della Carità del territorio e alla mensa Caritas.