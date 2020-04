Predappio, aiuti ai bisognosi: consegnati oltre 60 pacchi alimentari

La macchina della solidarietà continua a girare a pieni regimi anche a Predappio. Grazie alla generosità di alcuni imprenditori e alla collaborazione del Comune di Predappio e della locale sezione della Caritas, sono stati distribuiti venerdì oltre 60 pacchi alimentari ad altre famiglie in aggiunta a quelle raggiunte la settimana scorsa. "Vogliamo ringraziare la famiglia Naldi per l'organizzazione e per l'olio, la ditta Sabbatani di S. Lorenzo per le uova, il Panificifio di Camillo della famiglia Bassini per il pane, l'azienda Conti di Bertinoro per i polli, la azienda Canali per i maiali e l'azienda Giorgini di Piandispino per la relativa macellazione - afferma il sindaco Roberto Canali -. La Caritas ha provveduto a distribuire a tutti anche frutta e verdura".

