Predappio celebra la festa della Madonna del Carmelo

Nella festa della Madonna del Carmelo il parroco di Predappio don Urbano ha voluto ricordare la devozione nel titolo della Vergine dell’ordine dei Carmelitani celebrando la Santa Messa alle 11 nel giardino di fronte alla chiesa di San Cassiano. A fianco dell’altare è stata posizionata la statua in carta pesta della Madonna del Carmelo, solitamente custodita all’interno della chiesa. “E’ un’antica devozione che ho cercato di mantenere viva appena arrivato in questa parrocchia – ha detto don Urbano – prevalentemente con la preghiera e la meditazione per coloro che volevano continuare. Nel corso degli anni la devozione si è però maggiormente concentrata nella festa di metà luglio con la Messa celebrata nella chiesa di San Cassiano. Quest’anno la celebriamo all’aperto senza la tradizionale festa, per osservare le norme date per evitare il contagio da Coronavirus”. Nell’omelia il parroco ha voluto sottolineare il legame della devozione alla Vergine del Carmelo, “il monte Carmelo – ha detto don Urbano – è il monte dell’eterna salvezza. Rivolgiamoci a Maria che ci conduca davanti al Signore, che ci abbracci nel suo amore infinito di madre e ci conduca verso la santità”. La riorganizzazione del vicariato nella valle del Bidente sta già vivendo il periodo di prova. Infatti, le Sante Messe vengono celebrate solo nella chiesa di Sant’Antonio a Predappio e nelle occasioni e necessità anche nelle altre chiese che compongono il vicariato. Pertanto, i fedeli delle zone circostanti (Predappio Alta, Santa Lucia, San Cassiano, San Savino, Tontola) si ritrovano nella chiesa madre di Predappio. “Ancora non mi è stata comunicata dal vescovo la nuova parrocchia nella quale presterò servizio dall’autunno – ha detto don Urbano – qui sappiamo già che ci sarà il nuovo parroco da Ottobre”.

