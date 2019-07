Predappio, riapertura della cripta di Mussolini. Il sindaco: "Auspico sia permanente"

Benito Mussolini per l'economia di Predappio "è un volano". Lo ha detto all'agenzia di stampa Agi il sindaco del paese nativo del Duce, Roberto Canali, auspicando che " l'apertura della cripta, in futuro, sia permanente in modo da incentivare il turismo. Ormai qui, a parte le ricorrenze, sono rimasti solo i predappiesi". La riapertura della cripta è prevista domenica prossima, in occasione del 136esimo della nascita di Benito Mussolini. La cripta è chiusa dal 2017 e su decisione dei familiari viene riaperta solo per le ricorrenze.

"Quando era aperta in modo permanente - ha detto Canali - c'era sempre un via e vai di persone che ora manca. Per noi sarebbe auspicabile un'apertura definitiva ma questa decisione la possono prendere solo i parenti di Mussolini. Come Comune diamo tutta la nostra disponibilità, ma siamo solo spettatori di questa vicenda. Spero di poter incontrare i familiari di Mussolini anche per capire cosa intendono fare". Per Luca Capacci, esponente di Possibile, "è inquietante e triste l’auspicio del sindaco. Inquietante perché il sindaco di centrodestra Canali pare dimenticare più di 20 anni di storia italiana e mondiale, perché la tomba di quello che fu il Duce e dittatore d’Italia non è e non deve essere considerato alla stregua di un monumento, di un luogo turistico, di un “volano” per l’economia, come da lui indicato".