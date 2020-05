Predappio, dal pesce alla frutta: il mercato alimentare trova casa all'ex Foro Boario

Riapre anche a Predappio il mercato alimentare. Quello del sabato di Piazza Sant'Antonio è temporaneamente spostato nell'ex Foro Boario, in quanto l'area è stabilmente perimetrata come previsto dalla regione Emilia Romagna. Mercoledì ci sarà un banco del pesce in viale Matteotti, mentre sabato sette banchi di cui uno del pesce, uno di frutta e verdura, due di salumi e formaggi e tre di produttori agricoli. Giovedì si terra a Fiumana in Piazza Pertini: sarà presente un banco del pesce ed uno di frutta e verdura. Il sindaco Roberto Canali raccomanda " il rispetto delle misure di sicurezza come il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, e l'uso delle mascherine, sia in coda che nelle aree di mercato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.