Predappio, distribuiti alle oltre 2700 famiglie il calendario 2020 e il periodico informativo

E’ terminata a Predappio la distribuzione gratuita alla cittadinanza del periodico comunale “Predappio Informa” e del Calendario 2020, realizzato dal Comune in collaborazione con l’architetto Giancarlo Gatta e dedicato alle progettazioni di Florestano di Fausto, ingegnere e architetto, protagonista della storia architettonica del paese. Sua l’idea di “Predappio Nuova” del 1926. La distribuzione, avvenuta nel periodo delle Festività, è stata effettuata grazie ai volontari delle associazioni, Pro Loco di Predappio Alta, Gruppo sportivo di San Savino, Banca del Tempo di Predappio, Avis Comunale di Predappio e Comitato per gli anziani e ha visto consegnare alle famiglie 2750 calendari e periodici. Le famiglie che non l'hanno ricevuto possono rivolgersi all’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Predappio. Inoltre, per chi volesse acquistarne, ve ne sono altri a disposizione: il costo è di 3 euro per i residenti e 5 per i non residenti.