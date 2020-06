Predappio, dopo le scuole anche la sede e gli uffici comunali sono plastic free

Prima del Consiglio comunale di lunedì sera, il sindaco Roberto Canali ha consegnato ai consiglieri di maggioranza e minoranza le borracce del progetto "Verde Aqva", legato alla sensibilizzazione sui temi dell’acqua di rete pubblica e plastic free. Si tratta di contenitori termici prodotti grazie ad Unica Reti e personalizzati per il Comune di Predappio. Nella mattinata di martedì, anche tutti i dipendenti comunali sono stati dotati della propria borraccia. "Il Comune di Predappio è molto attento alle problematiche ambientali e questo gesto ne è ancora una volta la conferma", commenta l'assessore alla tutela ambientale, Carla Ravaglia.

Il presidente di Unica Reti, Stefano Bellavista, ha personalmente seguito il progetto che aggiunge un altro tassello per la tutela dell’ambiente. Già da alcune settimane, un erogatore di acqua è stato installato nella sede di palazzo Varano e questo permetterà un risparmio di centinaia di bottigliette d’acqua al mese. "I progetti su questi temi continueranno e saranno anche uno stimolo per portare questa sensibilità in tutti gli abitanti del comune - conclude il vicesindaco Lambruschi - ancora una volta abbiamo avuto un esempio di come la collaborazione tra enti pubblici e privati, uffici comunali e giunta, possa portare dei benefici su tematiche diverse e in questo caso per l’ambiente".