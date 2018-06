Predappio, modifiche alla viabilità per il passaggio del Giro d'Italia Under 23

Bandierine rosa lungo il viale e modifiche alla viabilità e alla sosta: Predappio è pronta ad accogliere il passaggio dei 41° Giro Ciclistico d'Italia Under 23 Enel 2018, che venerdì si apre con la prima tappa Riccione - Forlì. I corridori, provenienti da Meldola, attorno alle 15 affronteranno la strada provinciale di Rocca delle Caminate e attraverseranno il centro predappiese percorrendo via Mazzini e via Roma, per procedere poi sulla strada provinciale 9 Ter del Rabbi fino a Forlì, dove è previsto l'arrivo di tappa.

Per garantire in sicurezza il regolare svolgimento della manifestazione, il Corpo Unico di Polizia Municipale ha adottato provvedimenti "ad hoc": in via Mazzini e via Roma la sosta delle auto venerdì sarà vietata dalle 10 alle 17 (e comunque fino al termine della manifestazione) e le strade cittadine interessate dal percorso verranno limitate al traffico un'ora prima circa del passaggio della gara. Analoga limitazione interesserà l'arteria Sp 9 Ter, da e verso Forlì. Negli orari del passaggio della gara, per evitare lunghe attese, il traffico leggero proveniente da monte verrà indirizzato, all'altezza di piazza Sant'Antonio, sul percorso alternativo verso via Zoli, Pieve Salutare, Castrocaro Terme, Forlì.