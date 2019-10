Predappio, Hera replica sull'ex depuratore: "Niente degrado e impianto funzionante"

L'ex depuratore di Predappio, in gestione a Hera, trasformato in impianto di sollevamento della rete fognaria "è perfettamente funzionante e non manifesta alcun degrado". Lo garantisce la stessa azienda, rispondendo ad una segnalazione dell'ex consigliere comunale Angela Ferrini. Illustra Hera: "Gli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati nel corso degli anni da Hera, lo hanno oggi trasformato in un impianto di sollevamento della rete fognaria ed all’interno di una delle vasche di ossidazione del vecchio impianto sono state alloggiate le pompe che realizzano tale sollevamento. Nel corso del biennio 2008/2009 l’impianto è stato oggetto di un intervento di straordinaria manutenzione con la copertura di alcune vasche (fossa imhoff, vasca del sedimentatore finale, ex vasca di clorazione e ex uscita percolatori) ed inoltre sono stati svolti diversi interventi finali di ripristino, quali il rifacimento della strada di accesso all’impianto, la chiusura del canale di arrivo del liquame, la sistemazione cancello e area esterna, dove è stata ampliata anche l’illuminazione, installando, nel contempo, anche idonea strumentazione (misuratore di portata)".

"Naturalmente l’area, per quanto di competenza Hera, è oggetto di ordinaria manutenzione: dalla sistemazione e sfalcio dell’area alla pulizia del muro perimetrale", viene illustrato, sottolineando inoltre "che l’impianto di sollevamento, regolarmente autorizzato dagli enti competenti, è perfettamente funzionante e non manifesta alcun degrado: infatti l’acqua presente nella vasca raffigurata nella foto rappresenta il normale arrivo della rete fognaria e viene poi pompata in una tubazione nella dorsale fognaria che arriva fino al depuratore di Forlì". Viene inoltre rimarcato "che quanto segnalato fuori del perimetro dell’impianto è un’area non di competenza di Hera".