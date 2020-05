Predappio, il ritorno del mercato. Gli ambulanti ringraziano il sindaco: "Interesse e attenzione"

Sabato mattina in Piazza Sant'Antonio a Predappio è tornato il mercato con tutti i banchi che lo hanno sempre caratterizzato. Gli ambulanti hanno voluto pubblicamente ringraziare l’amministrazione comunale, "che si è molto adoperata per noi". Dagli esercenti un ringraziamento al sindaco Roberto Canali "per avere provveduto in modo estremamente veloce ad una cosi bella e pratica sistemazione del mercato stesso. Tutti ne sono rimasti soddisfatti, compresa la cittadinanza".

Ricordano gli ambulanti: "Per anni abbiamo lottato per mantenere il mercato in p.zza S. Antonio, e per anni siamo stati ignorati. La sua giunta ci ha mostrato immediatamente interesse e attenzione, che puntualmente non è venuta a mancare neanche in fase di emergenza dovuta alla pandemia. Dopo tre mesi di nostra completa obbligata inattività, in due giorni siete riusciti a creare la festa del sabato mattina. Un grande esempio".