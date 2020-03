"Fiducia nel futuro", Predappio sposa "M'illumino di meno" e pianta un gelso. L'invito: "Venerdì cena senza tv"

Anche Predappio aderisce alla campagna "M'illumino di meno", iniziativa di sensibilizzazione al tema dell'ambiente e del risparmio energetico. "Per questa ragione è stato piantato un nuovo albero nel nostro comune, precisamente un gelso, come gesto simbolico di fiducia nel futuro - spiega il sindaco Roberto Canali -. Abbiamo deciso inoltre di spegnere, nella notte tra il giovedì e venerdì, le luci che illuminano il nostro Comune come segnale che anche un piccolo gesto ha un effetto positivo sulla vita di tutti noi".

Dall'amministrazione comunale un invito alle famiglie "a compiere un gesto simbolico, spegnendo la televisione durante la cena di venerdì. Grazie a tutti quelli che vorranno aderire. Rinnoviamo l'invito a rispettare l'ambiente in cui viviamo, il nostro comune è un paradiso, manteniamolo così".