Predappio, l'assessore Ravaglia: "Azioni per ridurre i disagi sui rifiuti"

L'assessore ai Servizi ambientali del Comune di Predappio, Carla Ravaglia, parla di "delicata situazione di Alea" ed informa i cittadini di "alcune informazioni di interesse comune che possono in piccola parte alleviare i numerosi disagi che questa ha comportato". Entra nel dettaglio Ravaglia: "Abbiamo già avviato la raccolta settimanale dei pannoloni per le 156 utenze che necessitano di questo servizio e comunicheremo con precisione la data di inizio appena Alea ce la trasmette".

In Comune è stata attivata la distribuzione dei sacchetti dell'umido e del secco per evitare i cittadini di spostarsi a Forlì. "Mancano ancora quelli grandi, ma provvederemo", spiega l'assessore. "Per l'umido è possibile comunque usare i sacchetti bio dei supermercati utilizzate le verdure. Continueremo a sollecitare per miglioramenti e informazioni di cui terremo sempre informati". Ravaglia informa inoltre di ricevere i cittadini il martedì dalle 11 alle 13 e il venerdì dalle 10 alle 12.