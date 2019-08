Predappio, parte il servizio di ritiro di pannolini e pannoloni per 160 utenze

Il 14 agosto avrà inizio il ritiro straordinario dei pannoloni e dei pannolini per le circa 160 utenze che ne hanno fatto richiesta nel comune di Predappio, del cui costo si farà carico l'amministrazione. "Questo ritiro settimanale - spiega il sindaco Roberto Canali - si protrarrà fino alla fine di settembre per arginare il problema nella stagione più calda. Ci rendiamo conto che buona parte dell'estate è già trascorsa, purtroppo da oltre un mese ne avevamo fatto richiesta, ma per diverse ragioni solo ora Alea è riuscita ad attivare il servizio. Come amministrazione comunale cerchiamo di fare il possibile su quanto richiesto dai nostri cittadini".

Canali fa anche una riflessione: Per quanto il servizio Alea possa avere parecchie lacune, questo non giustifica i tanti rifiuti abbandonati sui cigli delle strade, nei boschi, sulle rive dei fiumi. I comportamenti incivili ricadono su tutta la comunità, sia a livello ambientale che economico, visto che i ritiri degli abbandoni comportano una spesa. Ricordo comunque che alla stazione ecologica di Predappio, in via Solidarnosc, è possibile portare gratuitamente pannolini, pannoloni plastica, carta, rifiuti ingombranti, potature e sfalci ai seguenti orari estivi: fino al 30 settembre il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12 il giovedì dalle 15:30 alle 18:30 il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18. Rispettare l'ambiente è un dovere di tutti e per tutti un grande beneficio".