Predappio, per i ragazzi delle medie nuova tappa del gemellaggio con Breuna e Wolfhagen

Ventisei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Predappio “Publio Virgilio Marone” hanno trascorso una settimana in Germania, nell’ambito del gemellaggio con Breuna e la scuola Wilhelm-Filchner-Schule di Wolfhagen, appartenenti al distretto di Kassel, in Assia. Dopo la visita dei ragazzi tedeschi a Predappio, avvenuta lo scorso ottobre, la nuova tappa del gemellaggio è giunta a confermare il legame che, ogni anno, si va sempre più rafforzando tra le comunità dei due territori interessati. Questa volta è stata Predappio a ricambiare la visita, con una delegazione composta da 26 studenti della scuola media “Publio Virgilio Marone” accompagnati da due insegnanti, dal 4 al 10 marzo scorso.



Ospitati dalle famiglie tedesche impegnate nel progetto del gemellaggio, hanno visitato i luoghi simbolo della regione ospitante, hanno partecipato a lezioni e workshop nelle scuole e hanno condiviso la quotidianità con le famiglie tedesche, condividendo abitudini e stili di vita. Tutto ciò è stato possibile grazie alla perfetta organizzazione dell’Associazione per la Promozione dei gemellaggi di Predappio guidata da Lorenzo Salimbeni, insieme ad un affiatato gruppo di volontari che, grazie anche alla collaborazione delle insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Predappio e dell’amministrazione comunale, dedicano con passione il loro tempo per creare momenti di condivisone e scambio per i nuovi cittadini europei.