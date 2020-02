Predappio premia chi raccoglie foglie ed erbacce: il Comune pagherà lo smaltimento dei rifiuti vegetali

Agevolazioni a chi collabora con l'amministrazione comunale, mantenendo pulita e libera da foglie e da erbacce, la zona adiacente la propria abitazione. E' l'iniziativa del Comune di Predappio rivolta agli utenti già in possesso del contenitore dei rifiuti del vegetale. Per chi si adopererà per il decoro sono previsti 20 svuotamenti gratuiti del bidone da 120 litri e 10 svuotamenti del bidone da 240 litri. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune.

"Crediamo che l'unione degli sforzi, sia il metodo migliore per il raggiungimento di un obiettivo comune - è il pensiero dell'amministrazione comunale -. Rieduchiamoci al rispetto dell'ambiente come patrimonio comune da lasciare in eredità e come insegnamento da trasmettere alle nuove generazioni. Collaboriamo, inoltre, per evitare gli abbandoni selvaggi di sacchi neri o di cestini stipati di rifiuti domestici che pesano su tutta la comunità".