Predappio, servizio straordinario di svuotamento di pannolini e pannoloni nei mesi più caldi

Nei mesi di agosto e settembre a Predappio sarà attivato un servizio supplementare di svuotamento dei bidoni eco solidali dei pannoloni, il cui costo sarà totalmente coperto dall'Amministrazione Comunale. Molte famiglie che hanno bambini o anziani con particolari necessità, avevano segnalato criticità nello smaltimento di questa tipologia di rifiuti durante il periodo estivo, per questioni igienico sanitarie. Il servizio, programmato a cadenza quindicinale, viene così implementato con l'inserimento di uno svuotamento aggiuntivo nelle settimane nelle quali non era previsto. Le date nelle quali sarà effettuato il servizio aggiuntivo saranno: mercoledì 14 e mercoledì 28 agosto, mercoledì 11 e mercoledì 25 settembre. Per informazioni: da cellulare 0543/784700, da numero fisso 800.68.9898.