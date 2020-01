Predappio, si spacciano per dipendenti comunali: occhio alla truffa telefonica

Ancora truffe telefoniche, questa volta nel territorio di Predappio. Rende noto il Comune con un post su Facebook: "Abbiamo ricevuto notizia che diversi cittadini sono stati contattati da persone che si qualificavano come componenti dell'Ufficio Turistico del Comune, chiedendo informazioni e dati personali.

Segnaliamo che il Comune di Predappio è assolutamente estraneo a queste chiamate ed invitiamo a chiedere il nominativo del chiamante, per segnalarlo ai nostri uffici o alle forze dell'ordine. Per qualsiasi chiarimento è sempre possibile contattare direttamente l'ufficio turistico al numero 0543 921766".