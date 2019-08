Rifiuti, l'assessore: "A Predappio ancora tanti abbandoni, ma gli autori vengono individuati e puniti"

"A Predappio i sacchetti di rifiuti abbandonati sono ancora tanti, ma fortunatamente, in tanti casi, si riesce a risalire al responsabile del gesto che spesso deve pagare multe anche elevate". E' quanto evidenzia l'assessore ai Servizi ambientali, Carla Ravaglia, ricordando che mercoledì verrà effettuato il secondo ritiro straordinario di pannoloni e pannolini per le utenze che ne hanno fatto richiesta a Predappio.

"Il servizio - spiega - è a carico dell'amministrazione e si protrarrà anche per il mese di settembre. Vorremmo inoltre ricordare che già da tempo, l'ultimo sabato di ogni mese, fa sosta a Predappio e a Fiumana il "Grillo", stazione mobile che ritira gratuitamente alcuni tipi di rifiuti come olii minerali e vegetali, filtri olio del motore e lampade neon". Ravaglia presta una particolare attenzione agli oli vegetali che sono al momento il materiale riciclabile di più grande pregio: "Con la sua vendita si ottiengono forti ricavi. Invito a questo proposito tutti quanti a usufruire di questo servizio perché la raccolta di questo materiale possa contribuire innanzitutto a un minore inquinamento e, perché no, a diminuire i costi del servizio rifiuti".

Il Grillo si ferma a Predappio l'ultimo sabato di ogni mese in piazza Sant'Antonio dalle 8 alle 11 e a Fiumana in via Andrea Costa (adiacente a piazza Pertini) dalle 11 alle 12,30.

Foto di repertorio