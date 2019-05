Predappio, tariffe agevolate per i residenti: nuova convenzione con Tontola Beach

Anche per l'estate 2019 il Comune di Predappio ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il centro sportivo ricreativo Tontola Beach, per agevolare l’accesso alla piscina da parte dei cittadini. Il protocollo prevede tariffe agevolate per i residenti nel territorio comunale, con abbonamenti stagionali a prezzi calmierati.

Le agevolazioni messe in campo dal Comune di Predappio prevedono anche, per i ragazzi sino ai 18 anni e per un accompagnatore maggiorenne per bambini fino ai 12 anni, abbonamenti mensili per il trasporto pubblico gestito da Start, con uno sconto pari al 50%. I possessori di abbonamento Under 26, inoltre, possono raggiungere Tontola Beach usando i mezzi del Trasporto Pubblico Locale, senza ulteriori costi, fino al 31 agosto.



Per beneficiare di queste agevolazioni, va presentata richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, compilando il modulo in distribuzione nella sede comunale (piazza Sant'Antonio 3, Predappio), scaricabile anche dal sito internet del Comune (www.comune.predappio.fc.it).