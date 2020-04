Coronavirus, Predappio piange la terza vittima dopo Andrea e Vittorio

Predappio piange la terza vittima dall'inizio dell'epidemia da coronavirus. Dopo il 26enne Andrea Tesei e il 79enne Vittorio Camporesi, titolare della storica ferramenta del paese, giovedì sera si è spento il cuore di un 77enne. "L'amministrazione comunale è vicina alla sua famiglia per in questo doloroso momento - afferma il sindaco Roberto Canali -. Auguriamo a tutti che l'imminente Pasqua sia un segnale di rinascita anche per tutti noi, per le famiglie in difficoltà e nella sofferenza".

Da giovedì sera la sede del municipio è illuminata di tricolore. Si tratta, spiega il primo cittadino, di "un gesto simbolico che vuole rappresentare un segnale di speranza e fiducia e la vicinanza dei cittadini del comune di Predappio a tutti i nostri connazionali, in particolare a coloro che stanno soffrendo e a coloro che giornalmente si dedicano agli altri. Vogliamo ringraziare la ditta Antaridi per la disponibilità e generosità dimostrata nell'assecondare la nostra intenzione. Contiamo di mantenerla accesa almeno fino a quando tutti quanti saremo liberi di poterla vedere personalmente".