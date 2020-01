Predappio, trasporto scolastico: il Comune mette a disposizione rimborsi sugli abbonamenti

Il Comune di Predappio ha deciso, per gli studenti residenti che frequentano gli istituti superiori di secondo grado, il parziale rimborso dell’importo dell’abbonamento per il trasporto scolastico extra urbano denominato “Under 26” acquistato presso Start Romagna, relativamente all’anno scolastico 2019/2020. "Quest’anno, il contributo corrisposto sarà pari al 10% del costo dell’abbonamento per la generalità dei richiedenti e del 20% per i richiedenti in possesso di un valore Isee pari o inferiore ad 26mila euro", spiega il vicesindaco Luca Lambruschi.

"Il nuovo calcolo dei rimborsi permetterà un intervento più socialmente equo, ma non obbligherà comunque chi non vorrà, a presentare il calcolo dell’Isee - continua Lambruschi -. Un’altra novità riguarda la possibilità di essere ammessi al contributo anche agli studenti che acquistano gli abbonamenti mensili, a seguito presentazione delle ricevute di almeno due mensilità. In passato, il contributo non sosteneva questa fascia di utenti che nel mese di settembre non hanno la possibilità di versare interamente la quota dell’abbonamento e sono costretti ad acquistare mensilmente i biglietti per recarsi nei luoghi di studio".

Per ottenere il rimborso occorre presentare domanda dal 13 gennaio alle 12 del giorno 20 marzo. Avviso e modulo di domanda sono reperibili nel sito internet www.comune.predappio.fc.it. Notizie più dettagliate potranno essere richieste al geometra Quadrelli Moreno dell’Area Socio Produttiva telefonando al numero 0543.921748 o recandosi al suo ufficio il martedì dalle 8:30 alle 13 o il giovedì dalle ore 15 alle 17.