Predappio, un saluto tra compagni di scuola: il Comune mette a disposizione il parco

Il Comune di Predappio mette a disposizione il parco comunale adiacente a Palazzo Varano per un momento di saluto per le classi delle scuole che vorranno realizzarlo. L'iniziativa è stata fissata per sabato 13 e domenica 14 giugno. "Ad ogni classe che ne farà richiesta verranno assegnati 30 minuti di tempo in un orario da concordarsi - spiega il sindaco Roberto Canali -. Sarà necessario inviare una mail entro il 10 giugno a "lambruschi.l@comune.predappio.fc.it". Verrà data priorità alle classi che concludono i cicli scolastici (quinte elementari e terze medie)".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I momenti - precisa ancora Canali - saranno volontari e organizzati dai genitori. Ogni partecipante dovrà rispettare il distanziamento. L’amministrazione consegnerà una pergamena di saluto ad ogni ragazzo che parteciperà. Invitiamo tutti i rappresentanti di classe ad organizzarsi, nel caso vogliano realizzare questa iniziativa. Suggeriamo anche modalità di saluto diverse come ad esempio l’organizzazione di cene in luoghi adeguati o uscite sulle nostre colline, sempre nel rispetto delle norme del distanziamento".