Prefetture, più vicini a chi fa impresa sul territorio: "Una casa comune della sicurezza"

"Un nuovo modello di azione statale è necessario per garantire coesione e sviluppo, per essere quindi sempre più accanto a chi fa impresa sul territorio". È stato questo il tema di fondo di un convegno nazionale, promosso dall’Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi (Sinpref), dal titolo “Coesione e sviluppo dei territori: nuovi modelli di azione statale”, tenutosi sabato presso il Grand Hotel di Castrocaro Terme. Proprio lo sviluppo del territorio costituisce il tema centrale della Settimana del Buon Vivere, giunta quest’anno alla nona edizione, che fa da cornice a questa iniziativa.

Il dibattito, dopo i saluti del Sindaco di Castrocaro Terme, Marianna Tonnellato, del Presidente del Sindmae, Francesco Saverio De Luigi e del Presidente Sinpref, Antonio Giannelli, ha visto la partecipazione dei Sottosegretari alla Giustizia e all’Interno, Jacopo Morrone e Carlo Sibilia e di alcuni docenti universitari esperti del settore come Alessandro Sterpa (Università della Tuscia), Daniele Senzani (Università di Bologna) e Giuseppe Mazzanti (Università di Bologna).

“È necessario seguire l’andamento socio-economico del territorio, ha sottolineato il Presidente Sinpref Giannelli, se occorre lavorando anche sul piano formativo per garantire specializzazione e competenza, questo garantisce anche la semplificazione della macchina amministrativa”. “Semplificazione si, ma basta con i tagli - questo il messaggio che arriva dal governo, attraverso Carlo Sibilia, Sottosegretario al Ministero dell’Interno - Il ruolo della Prefettura deve essere rafforzato in quanto attore del cambiamento e deve svolgere una funzione di avamposto dell’innovazione in tema di blockchain e big data".

“La Prefettura sempre più deve divenire una casa comune della sicurezza - ha invece inteso sottolineare Morrone - I cittadini e il territorio nella sua interezza chiedono maggiore sicurezza e la Prefettura è decisiva in tal senso essendo accanto al cuore pulsante delle comunità".