Prelievi bloccati per alcune ore per un problema informatico, l'Ausl: "Già risolto"

Mercoledì mattina, principalmente nelle sedi di Forlì e Forlimpopoli, si è verificato un problema tecnico di natura informatica sulla procedura relativa ai prelievi per gli utenti ad accesso diretto (cioè senza prenotazione). Di conseguenza non tutti gli utenti hanno potuto eseguire il prelievo. "Il problema - informa l'Ausl Romagna - si è presentato alle ore 7,30, è stato subito preso in carico dal personale tecnico dell'Azienda e delle ditte fornitrici degli applicativi informatici, e nel giro di un paio d'ore gli sportelli sono stati posti nelle condizioni di effettuare le accettazioni".

Gli utenti che si sono presentati successivamente, e quelli che hanno atteso, hanno dunque potuto effettuare il prelievo. "Nello scusarsi con coloro che invece non hanno potuto usfruire momentaneamente del servizio, l'Azienda informa che il personale tecnico è al lavoro sul sistema nell'ottica di minimizzare il rischio che il problema si ripresenti", conclude l'informativa.