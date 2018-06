Premiati gli studenti vincitori del concorso sul centenario della Grande guerra

Martedì la Sala Randi del Municipio di Forlì ha ospitato la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso indetto dalla Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra nell'ambito delle iniziative promosse per il centenario della Grande guerra. Presenti all'incontro, insieme a ragazzi e docenti, il presidente del sodalizio forlivese Sergio Gori, il vicepresidente nazionale Loredano Petronici, l'assessore alla Pace Raoul Mosconi e la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo 3, Barbara Casadei. Il progetto dedicato a temi storici, didattici e di educazione civica ha concentrato l'attenzione sul tema “Il ruolo e il senso della Memoria per costruire e mantenere la Pace” e ha coinvolto ben 44 alunni della Scuola Media Orceoli, in rappresentanza di sei sezioni delle classi terze. A guidare il lavoro è stato uno staff di insegnanti coordinato dalla professoressa Tamara Molena. Alla dirigente, ai ragazzi e ai docenti sono stati consegnati diplomi di encomio insieme a una targa ricordo e all’assegno con l'importo del premio del valore di 500 euro. Il percorso di ricerca ha portato alla realizzazione di un elaborato multimediale che è stato proiettato nel corso della serata, ed è stato arricchito anche da un viaggio di studio sull’Altipiano di Asiago, svolto nel mese di maggio, con visita ai luoghi del conflitto al Sacrario Militare di Leiten nel quale riposano circa 55 mila resti di soldati di varie nazionalità. Folta la partecipazione di genitori e familiari, a testimonianza del grande interesse suscitato dal progetto.