Premiati i vincitori della borsa di studio in memoria di Roberto Zambelli

La Round Table 6 Forlì, sodalizio nato nel 1966 e formato da giovani professionisti e imprenditori fino ai quarant'anni, anche quest'anno non ha mancato di ricordare Roberto Zambelli, giovane e stimato notaio, tabler, prematuramente scomparso. L'ha fatto con l'assegnazione della borsa di studio a lui intitolata, istituita nel 1992 e che da allora coinvolge le scuole secondarie pubbliche di Forlì, invitando gli alunni a scrivere un tema su un titolo suggerito dalla Round Table 6 di Forlì.

Il titolo di quest'anno proponeva di riflettere partendo da una nota citazione di Gandhi ("Be the change you want to see in the world"), in linea con il fatto che tra gli scopi della Tavola vi è anche il promuovere e favorire iniziative al servizio della Collettività a livello locale, nazionale ed internazionale. Ad aggiudicarsi la borsa di studio è stata la studentessa Erica Molinari, che nella serata svoltasi al Circolo della Scranna, è stata premiata dal presidente della Round Table 6, Andrea Marchetti, con un assegno del valore di 500 euro.

Un premio dello stesso importo è stato consegnato anche all'Istituto comprensivo della studentessa vincitrice, il numero 7 Zangheri, nelle mani del suo dirigente, Luigi Abbate. L'importo sarà utilizzato per la biblioteca dell'Istituto. Alla premiazione era anche presente l'insegnante della studentessa vincitrice, la professoressa Alessandra Cavallucci. Alla serata, impreziosita dalla presenza dei figli Annagiulia e Matteo Zambelli, non sono mancati i sentiti ricordi di alcuni storici amici di Zambelli, tra cui quello dell'avvocato Giangiacomo Pezzano, membro d'onore a vita della Round Table 6, e quello di Vanni Gaudenzi, fondatore del concorso.