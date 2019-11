Premilcuore, il sindaco Ursula Valmori nominata consigliere nazionale Anci

Il sindaco di Premilcuore, Ursula Valmori, è stata nominata consigliere nazionale dell'Anci. La nomina è avvenuta mercoledì in occasione dell'Assemblea Congressuale dell' Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), l'istituzione nazionale che aggrega gli amministratori di tutta Italia e che si confronta con le più alte istituzioni statali nella discussione dei problemi e delle necessità dei Comuni, che si è svolta ad Arezzo alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Commenta il primo cittadino: "Si tratta di un ruolo di prestigio non solo personale, ma anche e soprattutto per il nostro territorio, con innumerevoli risvolti futuri a livello di progettualità per tutta la comunità premilcuorese".

"Sono molto contenta ed orgogliosa di questa carica, perchè mi permetterà di essere garante dell'attenzione che meritano le comunità locali - aggiunge -. Sarò il loro supporto in un percorso volto al raggiungimento di obiettivi importanti per il territorio. Un incarico prestigioso al servizio delle istituzioni per favorire lo sviluppo e la competività dell'Appennino Romagnolo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto per la nomina a Consigliere Nazionale, ringrazio di cuore Jacopo Morrone per la fiducia accordatami".