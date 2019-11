Premilcuore illumina di blu la Torre dell'Orologio e la Porta Fiorentina per l'Unicef

Il Comune di Premilcuore, in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e trentesimo anniversario dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, aderisce mercoledì all'iniziativa Unicef "Go Blue" illuminando di blu la Torre dell'Orologio e la Porta Fiorentina per chiedere che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto sia garantito e realizzato. Per l'occasione, i bambini della scuola primaria hanno realizzato dei lavori grafici che verranno esposti in Piazza dei Caduti.