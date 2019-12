Un'ospite illustre a Forlimpopoli: Lidia Bastianich ha ricevuto il Premio Artusi

Lunedì è stato il grande giorno di Lidia Bastianich. L’ambasciatrice della cucina italiana negli Stati Uniti è giunta a Forlimpopoli per ricevere il prestigioso Premio Artusi, il riconoscimento che la città artusiana assegna a coloro che si distinguono per l’originale contributo nella riflessione e nell’attività sul cibo. L'appuntamento si è svolto a Casa Artusi. Il pomeriggio è stato aperto dal sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini e della presidente di Casa Artusi Laila Tentoni. Sono seguiti gli interventi degli imprenditori Massimo Buli per Flamigni e Maria Grazia Silvestrini per Corte San Ruffillo, mentre Piero Meldini, componente del Comitato Scientifico di Casa Artusi nonché celebre scrittore e studioso di gastronomia ha dialogato con l'ospite illustre. Ha coordinato la giornata Paolo Rambelli, assessore alla Cultura del Comune di Forlimpopoli.