Premio Cappelli, per la 29° edizione celebrato il Teatro Comunale di Bologna

Si è tenuto domenica a Rocca San Casciano il 29esimo Premio Internazionale Carlo Alberto Cappelli quest’anno assegnato al Teatro Comunale di Bologna. La scelta, voluta dal presidente Adolfo Dodo Frattagli ha una triplice valenza. Il Comunale di Bologna, inaugurato nel 1763, è infatti il primo teatro italiano che ha avuto come sovrintendente Carlo Alberto Cappelli che da qui è poi stato chiamato a dirigere l’Arena di Verona. Storicamente poi questo teatro ha sempre rappresentato una eccellenza nella storia dell’opera. Da non dimenticare che proprio qui è stata rappresentata per la prima volta in Italia un’opera di Wagner e accadde il I° novembre 1871 con l’esecuzione del Lohengrin diretto dal ravennate M° Angelo Mariani con il tenore di Parma Italo Campanini, i soprani Bianca Blum e Elisa Stefanini Donzelli.