Premio della critica alla cantante forlivese Veronica Castellucci, al talent "Degni di Nota"

La cantante forlivese Veronica Castellucci ha partecipato al talent televisivo Degni di Nota, presentato da Luca Bergamini e andato in onda per 14 sabati su Teleromagna in prima serata il sabato sera. Castellucci si è aggiudicata il premio della critica nella puntata finale, su 14 concorrenti selezionati in tutta la regione. La giuria era composta da artisti quali David Sabiu, Eleonora Mazzotti ed Emanuela Cortesi, con la partecipazione di ospiti tra cui Luana Babini, Franco Bagutti, Rosy Velasco e Marco Mariani. La cantante era stata anche la vincitrice del concorso Giovani Note, il 7 dicembre 2019 al teatro Diego Fabbri, organizzato per la festa degli auguri della BCC.