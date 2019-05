Premio per le arti "Iris Versari": in Municipio la consegna dei riconoscimenti ai giovani vincitori

Venerdì si è svolta in Municipio a Forlì la consegna dei riconoscimenti del Premio nazionale per l’Arte “Iris Versari”, manifestazione organizzata dall’Associazione omonima in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha visto protagonisti alcuni studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì. I giovani, accompagnati dal Dirigente Scolastico Fabio Gramellini e dai professori Cristian Casadei e Mario Di Cicco, sono stati accolti e premiati in Comune dal Sindaco Davide Drei e da Iris Versari, nipote della giovane partigiana Medaglia d’oro al valor militare e Presidente dello staff organizzatore.



Fra i progetti presentati - complessivamente considerati dalla commissione giudicatrice tutti meritevoli di particolare apprezzamento - sono stati premiati ex aequo quelli di Giulia De Angelis (allieva di 4^C, indirizzo Scenografia) e Davide Valpiani (allievo di 5^A, indirizzo Design Industriale). Una menzione speciale è andata ai lavori di Matteo Antonelli (5^A) e Giovanni Terrabusi (4^C). Al termine delle premiazioni gli studenti hanno presentato brevemente i loro elaborati al Sindaco e ai presenti.