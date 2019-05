"Premio Rosetta", riconoscimento ai ragazzi della scuola media Zangheri

Giovedì si è svolta la premiazione dei ragazzi della Scuola Media Zangheri che hanno partecipato al “Premio Rosetta”, concorso che da otto anni il Soroptimist Club Forlì realizza per ricordare la socia Rosetta Bazzocchi Rocchi. Vengono premiati i tre elaborati meritevoli sui temi proposti, che quest’anno riguardavano l’esperienza artistica di Carmen Silvestroni (alla quale è intitolato l’istituto comprensivo n.7 di cui fa parte la scuola media), l’importanza dell’istruzione per tutte le persone, siano uomini o donne in ogni Paese del mondo e, da ultimo, la difesa dell’ambiente. Una settantina i ragazzi coinvolti nelle cinque sezioni delle classi seconde.

Un premio in denaro, da spendere in materiale didattico, ai primi tre classificati (1° Diego D’Alesio, 2° Corinne Pinto, 3° Zoli Matilde) e alla Scuola, un premio speciale alla classe II F che ha approfondito l’argomento relativo alla cultura e alla formazione come elemento di sviluppo, di integrazione e di pace, una menzione particolare ad altri dieci segnalati e un attestato a tutti i partecipanti, premi consegnati alla presenza della Dirigente Daniela Bandini, coadiuvata dalla coordinatrice del lavoro Prof. Monica Mancini e dagli insegnanti che con un affiatato gioco di squadra hanno fatto riflettere gli alunni sulle questioni proposte. Hanno consegnato i premi la presidente Soroptimist Raffaella Orazi e il figlio di Rosetta, Antonio Rocchi.