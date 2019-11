Premio "Storie di alternanza": secondo posto nazionale per il Liceo Scientifico

A Verona, nell’ambito di Job&Orienta sono stati assegnati i riconoscimenti nazionali della quinta sessione del “Premio Storie di Alternanza”. Fra le sei scuole (tre Licei e tre Istituti tecnici) finaliste c'era anche il Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci Di Calboli di Forlì che si è aggiudicato il secondo posto con il video “Wanderpal”, che racconta l’esperienza di Chiara Moretti nel suo percorso di Alternanza con la Fondazione Golinelli. Il video tratta il tema dell’accessibilità e dell’inclusività culturale in ambito turistico e racconta lo sviluppo del progetto che ha portato alla realizzazione del portale Wanderpal, nato per mettere in contatto le persone attraverso diari di viaggi con le descrizioni delle accessibilità dei luoghi.

Il Premio “Storie di alternanza” è promosso da Unioncamere e da 56 Camere di commercio e in questa quinta sessione hanno partecipato 172 scuole che hanno inviato complessivamente 203 progetti (97 dagli Istituti tecnici e professionali e 106 dai Licei), coinvolgendo circa 3mila studenti. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare i racconti dei progetti di alternanza ideati, elaborati e realizzati dai ragazzi e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. Tutti i video vincitori dell’edizione locale, degli Istituti scolastici di Forlì-Cesena e di Rimini, sono visibili sul sito della Camera della Romagna, alla pagina della Terza edizione Premio Storie di Alternanza - Video vincitori - anno scolastico 2019/20 I sessione.