Prende a calci le auto della Polizia davanti alla questura: denunciato ubriaco

Sorpreso alle 6 di mattina a prendere a calci le auto che stazionavano negli stalli riservati alla Polizia davanti alla questura di corso Garibaldi. Un'azione non solo vandalica, ma anche alquanto stupida per un marocchino di 34 anni, in attesa del rinnovo del permesso di soggiono proprio in questi giorni, per altro in un'are ben coperta dalle telecamere di videosorveglianza. La segnalazione, intorno alle 6 di lunedì mattina, è arrivata da una donna straniera in attesa dell'apertura dell'ufficio Immigrazione della Questura di Forlì. L'uomo si è allontanato nel giro di pochi minuti e non è stato più reperito, ma circa mezzora dopo è stata la stessa segnalante a indidivuare nuovamente il soggetto nella zona di Porta Schiavonia. La volante, arrivata in pochi minuti lo ha identificato in un marocchino di 34 anni, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. essendo stata riscontrata un'ammaccatura in un'auto di proprietà della Polizia di Stato, l'uomo è stato denunciato per danneggiamenti. E' stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta. Si sta verificando, infine, se tale gesto, assieme ai precedenti, possa avere effetto anche sul rinnovo del permesso di soggiorno.