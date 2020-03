Prende a martellate un campanello e scappa: denunciato dalla Polizia

L'episodio si è consumato alcune settimane fa prima dell'emergenza coronavirus. Un forlivese è stato denunciato per danneggiamento e porto di strumenti atti ad offendere. La denuncia è scattata all’esito delle attività di identificazione dell’autore. Si trattava di un ex ospite di una struttura di assistenza per persone con problematiche comportamentali e psichiatriche che ha inteso colpire la controparte in ragione del proprio ruolo all’interno di questa struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Forlì sono stati chiamati per accertare l’avvenuto danneggiamento del campanello dell’abitazione privata della vittima, dopo che ormai l’autore era riuscito ad allontanarsi. Ciò nonostante, la raccolta di testimonianze hanno consentito di individuarlo in quanto è stato notato da un residente mentre scappava dopo avere colpito il campanello con un martello.