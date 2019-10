Prende fuoco un capannone avicolo: danni limitati alla struttura

I vigili del fuoco sono intervenuti, giovedì mattina, per bloccare lo sviluppo di un incendio che ha interessato un capannone avicolo nel comune di Santa Sofia, localizzato nella strada provinciale per Spinello. Le squadre dei pompieri sono intervenute intorno alle 11 in un capannone in quel momento vuoto, che avrebbe dovuto accogliere dei pulcini. L'incendio è stato circoscritto velocemente e i danni sono stati localizzati e quindi limitati