Prende fuoco una rimessa a Villa Selva, danni alla struttura

Un incendio ha interessato un rimessa di una casa che si trova in via Selvina, nella zona di Villa Selva. Il fumo si è levato in cielo, visibile per un po' da tutta la zona industriale attigua alla Marcegaglia. Il rogo è scoppiato intorno alle 17 e ha coinvolto un garage-rimessa utilizzato come deposito e quindi pieno di materiale potenzialmente in grado di alimentare le fiamme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, che hann odomato l'incendio in circa un'ora. Non risultano feriti o intossicati, mentre i danni sono circostritti alla struttura distaccata dall'abitazione.