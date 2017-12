Prende una sbarra in metallo e danneggia un'auto in sosta

Ha afferrato una sbarra in metallo ed ha danneggiato un'auto parcheggiata in strada. Obiettivo era la vettura dei vicini; tuttavia ha danneggiato quella di una giovane che ha assistito alla scena. Il responsabile è un tunisino di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Forlì con l'accusa di danneggiamento aggravato. L'episodio si è consumato sabato mattina, poco dopo le 7, alla Cava, nei pressi del cinema. A chiedere l'intervento del 113 è stata la proprietaria della vettura, che, uscita di casa, ha notato l'extracomunitario che stava colpendo con un oggetto la sua vettura. La Volante ha impiegato pochi minuti per rintracciare il danneggiatore. Quest'ultimo ha spiegato che nel mirino c'era l'auto dei vicini poichè la luce dei fari anteriori lo disturbavano nel dormire.