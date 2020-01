"Prendiamoci a Cuore .... Admo": la ricerca di potenziali donatori non si ferma

Anche per il 2020 continua la collaborazione con il Poliambulatorio Medoc e Admo per il progetto "Prendiamoci a Cuore .... Admo". Giovedì dalle 16.30 alle 19.30 lo staff di Admo sezione Forlì-Cesena sarà presente nella sede principale del Gruppo Medoc in viale Vittorio Veneto 1/a. "E’ possibile candidarsi come potenziali donatori tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni - afferma Susanna Schiavone della direzione “ Promozione della Salute” -. Gli aspiranti donatori potranno presentarsi nella nostra sede, senza appuntamento e troveranno lo staff di Admo pronti ad accoglierli per procedere con un colloquio informativo e sottoporsi ad un prelievo salivare".

"Ricordiamo a tutti l’importanza di donare il midollo osseo perché rende possibile la guarigione di gravi malattie come leucemie, linfomi, mielom, talassemia e immunodeficienze - continua -. Considerato che la compatibilità tra paziente e donatore si verifica una volta su quattro in ambito familiare ( fratelli e sorelle) ma diventa molto rara circa 1 su centomila tra individui "non" consanguinei, ricordiamo l’importanza di fare questo gesto di solidarietà". Per informazioni contattare la segreteria del Gruppo Medoc: 0543 36970