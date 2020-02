Preparazione fisica e alimentazione: al via gli "Aperisport", un nuovo ciclo di incontri

Lo sport è un importante strumento di prevenzione e tutela della salute, ma va affrontato al meglio perché dia i propri frutti, senza il rischio di controindicazioni: proprio per informare sportivi appassionati e professionisti, ma anche preparatori atletici e istruttori su questi temi, nasce “Aperisport”, l’iniziativa di Ospedali Privati Forlì che vuole promuovere il giusto approccio nei confronti dell’attività sportiva. Si tratta di un ciclo di 4 incontri pubblici, in programma a Villa Orchidee (via Balducci 38) a partire da martedì, nei quali diversi specialisti del gruppo sanitario forlivese affronteranno la tematica sotto differenti punti di vista, da quello fisico a quello mentale, fino alla nutrizione. Tutte le serate avranno inizio alle 18,30 e si concluderanno con un aperitivo.

Il primo appuntamento (25 febbraio, appunto) sarà dedicato alla gestione delle risorse, fisiche e mentali, dalle strategie di mental coaching alla ginnastica posturale: ne parleranno Stefano La Rocca, fisioterapista e mental coach, ed Elisa Scaioli, fisioterapista. Martedì 17 marzo invece il dottor Giancarlo Battistini, cardiologo e medico dello sport, e Davide Bertini, preparatore atletico accreditato FIF (Federazione Italiana Fitness), affronteranno il tema della preparazione sportiva, anche in funzione di parametri come il massimo consumo di ossigeno (VO2max). Martedì 28 aprile sarà la volta dell’aspetto nutrizionale, con particolare riferimento agli sport di resistenza (endurance), e della correlazione tra stati infiammatori e rischio di infortuni; a parlarne saranno la dottoressa Francesca Ferrigno, dietista, e la fisioterapista Elisa Scaioli. Sempre la dottoressa Ferrigno affronterà nel corso dell’ultimo appuntamento, in programma martedì 19 maggio, il tema dell’uso (e abuso) di integratori nel mondo dello sport, oggi molto diffusi. Tutti gli incontri sono gratuiti e ad ingresso libero, previa iscrizione via mail a fisioterapia@ospedaliprivatiforli.it o tel. 0543.454225. Per informazioni: tel. 0543.454225 (Villa Orchidee).