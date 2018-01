La Casa della Salute di Forlimpopoli e l'ospedale di Forli in prima serata a "Presa Diretta"

Lunedì 22 gennaio, alle 21 su Rai 3, durante la trasmissione "Presa Diretta", condotta da Riccardo Iacona, andrà in onda unservizio sul "modello" della Casa della Salute di Forlimpopoli, i percorsi informatizzati e la robotica dell' ospedale di Forli. Durante le riprese, effettuate dalla giornalista Sabrina Carreras nella Casa della Salute di Forlimpopoli, sono stati intervistati, oltre dottor Antonio Brambilla, responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia Romagna, e al dottor Lucio Boattini, direttore del Distretto di Forlì, la dottoressa Silvia Mambelli, direttrice del Servizio Infermieristico e Tecnico, il dottor Marco Maltoni, direttore dell'Unità Operativa di Cure Palliative, Loretta Vallicelli, responsabile organizzativo della Casa della salute, Laura Tedaldi, coordinatrice infermieristica dell'Assistenza Domiciliare, Laura Casadei, dell' Ambulatorio per le Cronicità, Riccardo Rossi,tecnico di radiologia, la dottoressa Lucia Boselli, pediatra di Comunita', e il medico di famiglia, Roberto Rauti.

In Emilia-Romagna il percorso di realizzazione delle Case della Salute è stato avviato nel 2010, e attualmente sono attive novantasei Case della Salute, con una popolazione di riferimento superiore ai due milioni di abitanti. La Casa della Salute di Forlimpopoli, in particolare, garantisce la continuità assistenziale H24, attraverso i medici di famiglia (H12 giorni feriali) e i medici di continuità assistenziale (ex-guardia medica) (ore notturne dei giorni feriali, ore diurne e notturne dei giorni pre-festivi e festivi). Il percorso di realizzazione della Casa della Salute è stato ufficialmente avviato nel 2012 e, a fine 2014, la Casa della Salute era già organizzata nel modo odierno .

Le riprese sono poi proseguite all'ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì, per documentare i percorsi di informatizzazione e gestione dei pazienti, la chirurgia robotica, la distribuzione automatizzata dei pasti e dei farmaci, con la collaborazione, tra gli altri, del direttore del presidio ospedaliero di Forlì, Paolo Masperi, la dottoressa Elena Vetri della Direzione Sanitaria di Presidio, il professor Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia forlivese e di Raffaella Signani, coordinatrice infermieristica del blocco operatorio. Le telecamere Rai sono entrate in sala operatoria per riprendere il robot chirurgico "al lavoro" e nel reparto di Otorinolaringoiatria forlivese, per documentare i vari percorsi informatizzati presenti nell'ospedale forlivese, dalla gestione dei farmaci alla logistica.

La chirurgia robotica forlivese ha festeggiato, proprio poche settimane fa, il suo primo decennale e rappresenta un modello a livello regionale. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì fece una prima donazione nel 2006 all’allora Ausl di Forlì, acquistando il sistema robotico Da Vinci IS 2000 e successivamente, nel 2012, acquisendo il nuovo robot chirurgico Da Vinci IS 3000. Il secondo importante acquisto venne fatto per consentire, al nosocomio e ai suoi professionisti, di rimanere sempre all’avanguardia in quest’ambito di cura e di ricerca. Fortemente significativi i dati di attività robotica registrati dall'ospedale di Forlì: 1606 interventi suddivisi in ben sette discipline chirurgiche.