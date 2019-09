L'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì torna in televisione in prima serata sulle reti Rai

Lunedì alle 21,45 l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì torna in televisione in prima serata. Il nosocomio mercuriale sarà infatti protagonista della puntata della trasmissione "Presa Diretta", condotta da Riccardo Iacona, dal titolo "La battaglia della salute", ed in onda su Rai Tre. "Parleremo - anticipano dalla redazione di "Presa Diretta" - di quanto è importante e prezioso il nostro sistema sanitario nazionale, ma anche di come, a causa di tagli, blocco del turnover, dissesti e piani di rientro, sia a rischio".

Obiettivo della troupe, composta dal giornalista Danilo Procaccianti e dal filmaker Raffaele Manco, è stato quello di raccontare, con la collaborazione in loco della giornalista Tiziana Rambelli, l'eccellenza del percorso del paziente con patologie del colon e dello stomaco. Si tratta della quinta volta, dal 2006, che Iacona torna all'ospedale di Forlì per raccontare storie ed esempi di buona sanità pubblica, prima con la trasmissione "W l'Italia!" e successivamente con "Presa Diretta".

Durante le riprese sono stati intervistati il dottor Carlo Fabbri, direttore dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena e il professor Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì ed un paziente, coinvolto nel percorso di cura. Le riprese hanno interessato anche il meeting del gruppo di professionisti coinvolti nel percorso, il direttore di Radiologia, Mauro Bertocco, il direttore di Anestesia e Rianimazione, Stefano Maitan, il direttore della Chirurgia Endocrina forlivese, Alberto Zaccaroni, l'anatomopatologo Luca Saragoni, il direttore della Prevenzione Oncologica di Forlì, Fabio Falcini e il direttore dell'Oncologia medica dell'Irccs di Meldola, Giovanni Frassineti . Anteprima della puntata a questo link, sulla pagina facebook di Presa Diretta.