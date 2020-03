"La Battaglia della salute": anche l'ospedale di Forlì nella trasmissione Presa Diretta

La trasmissione Presa Diretta, condotta da Riccardo Iacona, come gesto di sostegno al Servizio Sanitario nazionale, ha pubblicato online uno speciale sulla puntata "La Battaglia della salute", andata in onda lo scorso settembre. Tra gli ospedali oggetto del servizio c'è anche il "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Si trattava della quinta volta, dal 2006, che Iacona tornava al nosocomio mercuriale per raccontare storie ed esempi di buona sanità pubblica, prima con la trasmissione "W l'Italia!" e successivamente con "Presa Diretta".

Durante le riprese, condotte dal giornalista Danilo Procaccianti, erano stati intervistati il dottor Carlo Fabbri, direttore dell'Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena e il professor Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì ed un paziente, coinvolto nel percorso di cura.

Le riprese hanno interessato anche il meeting del gruppo di professionisti coinvolti nel percorso, il direttore di Radiologia, dottor Mauro Bertocco, il direttore di Anestesia e Rianimazione, dottor Stefano Maitan, il direttore della Chirurgia Endocrina forlivese, dottor Alberto Zaccaroni, l'anatomopatologo dottor Luca Saragoni, il direttore della Prevenzione Oncologica di Forlì, dottor Fabio Falcini e il direttore dell'Oncologia medica dell'Irccs di Meldola, dottor Giovanni Frassineti .

L'iniziativa

Si tratta, si legge nella motivazione dell'iniziativa, di "un monito per tutti noi che siamo chiamati ad aiutare i nostri medici stando a casa e rispettando le indicazioni delle autorità sanitarie e un monito per la politica che per troppo tempo ha caricato questo compito così prezioso su medici e infermieri che nel frattempo diminuivano di numero". Presa Diretta, viene spiegato, "mette al centro del racconto il Servizio Sanitario Nazionale, gratuito e universale, che il mondo ci invidia, la più grande conquista del nostro Paese negli ultimi 40 anni. Un viaggio sorprendente di PresaDiretta tra alcune delle eccellenze della Sanità pubblica. Il Sant’Anna di Torino considerato il miglior reparto maternità d’Italia, il Cnao di Pavia dove curano tumori altrove non trattabili con fasci di protoni, il centro trapianti di Bergamo, il Pronto Soccorso del Niguarda. All’interno del reportage anche le interviste a Walter Ricciardi, attuale rappresentante OMS per l’Italia e consulente del Ministro della Salute, e Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri che ha sottolineato come "il fatto che noi ci alziamo al mattino senza la preoccupazione economica nel caso ci capitasse di essere malati io trovo sia una cosa straordinaria che noi diamo per scontato e non è scontato affatto"". A Presa Diretta anche gli esempi di razionalizzazione, i risultati della buona organizzazione nella Sanità pubblica e le storie di best practice dell’Ospedale Cisanello di Pisa, del Morgagni Pierantoni di Forlì e dall’Ausl di Reggio Emilia.