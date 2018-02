Presentato il romanzo storico "Dai quartieri eterni"

Mercoledì scorso, nella sala "Veruska Bersani" del Centro studi di Ape Confedilizia, in via Giorgina Saffi, si è tenuta la presentazione del romanzo storico "Dai quartieri eterni" dello scrittore faentino Fabrizio Pasi. L'evento era stato promosso da Confedilizia di Forlì, in occasione dell'85esimo anniversario della presenza in città e del 30esimo di presidenza dell'ingegner Carlo Caselli, con la collaborazione dell'Unpli Emilia Romagna. Erano presenti l'autore, il presidente della Pro loco di Casola Valsenio, Bruno Boni, che ha condotto la presentazione, l'attrice teatrale Maria Nives Visani e alcune personalità della cultura forlivese. Molti i temi affrontati, dal passaggio storico tra età antica e medioevo alle fasi della redazione di un romanzo, ai caratteri dell'urbanistica e dell'architettura medioevali, in rapporto all'antichità classica, fino alla toponomastica dell'epoca. La presentazione si è conclusa con l'omaggio del libro, da parte di Confedilizia, a tutti i presenti.