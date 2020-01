Il ritorno di Agraria a Forlì, l'istituto "Ruffilli" presenta il nuovo indirizzo di studio a Roncadello

Lunedì, alle 20.30, al Polisportivo “Cimatti” di Roncadello, l'Istituto Professionale “Ruffilli” presenterà alla cittadinanza il nuovo indirizzo di studio “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” attivo nel prossimo anno scolastico 2020/2021 e dunque già disponibile per la scelta da parte delle studentesse e degli studenti della terza media inferiore, che dal 7 al 31 gennaio sono alle prese con la procedura di iscrizione online.

Il nuovo indirizzo, inserito nella programmazione regionale dell'offerta formativa 2020/2021 dopo aver ricevuto l'approvazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena, ha trovato il sostegno delle associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Cna e Confartigianato), dei sindacati, dei Comitati di Quartiere della zona nord di Forlì. "Nasce per corrispondere alla necessità di colmare un vuoto nell'offerta formativa del nostro territorio al momento privo di un percorso di scuola secondaria superiore dedicato al settore agricolo e a quello agroalimentare - viene ricordato dall'amministrazione comunale -. Un vuoto non più giustificabile a fronte della vocazione del comprensorio forlivese per importanti filiere del settore agricolo e agroalimentare, quali quelle dell’avicolo, della viticoltura, della frutticoltura e della orticoltura".

"Significativo e indispensabile per l'avvio dell’esperienza - viene rimarcato - risulta la messa a disposizione da parte del Comune di Forlì dell'edificio che ospiterà l’indirizzo (individuato nella ex scuola elementare di Roncadello) e di un vicino appezzamento di terra. I lavori necessari per la ristrutturazione dello stabile, dopo una fase preliminare ma necessaria di progettazione, inizieranno a maggio, per concludersi entro un paio di mesi, ovvero entro la fine luglio". All'incontro parteciperanno, insieme al dirigente scolastico, Marco Molinelli, l’assessore alle Politiche Educative, Paola Casara, il vicepresidente di Coldiretti Forlì-Cesena Andrea Ferrini, e il presidente del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Forlì-Cesena e Rimini, Luca Valbonesi.