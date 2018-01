Il Liceo Scientifico presenta l'indirizzo quadriennale: ci sarà una sola classe

Sabato alle ore 16:30 il Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli presenta il nuovo indirizzo del Liceo Quadriennale, che sarà attivato per una sola classe prima per l’anno scolastico 2018-2019, all’interno del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado. "Il percorso garantisce, entro il termine del quarto anno, gli obiettivi specifici di apprendimento e le competenze previsti per il quinto anno di corso - evidenzia il dirigente Susi Olivetti -. Alcune caratteristiche del percorso sono la valorizzazione di attività laboratoriali e l’utilizzo delle tecnologie didattiche innovative con tutoraggio del docente, il potenziamento dell’apprendimento linguistico con metodologia Clil, l’attivazione di Informatica come insegnamento aggiuntivo, una rimodulazione del calendario scolastico e dell’orario settimanale". Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito http://www.liceocalboli.gov.it