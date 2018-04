"I poveri al centro": la diocesi presenta il rapporto sulle povertà e le risorse

Mercoledì dalle 17 alle 19.30, nell'Aula 12 del Teaching Hub di Via Corridoni, 20, si svolgerà il Convegno di presentazione Report Povertà e Risorse 2017 dal titolo “I poveri al centro”. All'appuntamento, oltre alla presentazione dei dati del rapporto, a cura di Stella Volturo, sociologa dell’Università di Bologna, verranno presentate le Prospettive di lavoro per la Caritas dal Direttore Sauro Bandi, e ci sarà l’intervento sulle Pratiche di sussidiarietà per il contrasto alla povertà nel territorio forlivese di Raoul Mosconi, assessore al Welfare Comune di Forlì, e Angelica Sansavini, consigliere Fondazione Carisp. Dopo le domande e l’ interazione con i partecipanti ci si avvierà alle Conclusioni di Mons. Livio Corazza, vescovo della Diocesi di Forlì – Bertinoro. Introdurrà e modererà l’incontro Alessandro Martelli. Il Convegno ha il patrocinio del Comune di Forlì.

Giunto alla sua nona edizione, il Rapporto Povertà e Risorse diocesano consegna definitivamente alla comunità ecclesiale e a quella civile la proposta di unire sguardi e riflessioni per co-costruire una lettura integrata e plurale delle povertà presenti sul nostro territorio, ma anche possibili risposte rispetto ad un’epoca segnata dalla cosiddetta “crisi” che oggi rivela il suo vero volto: non un incidente di percorso (congiunturale) ma la natura (la peggiore) di questo sistema socio-economico che produce crescente iniquità e “scarti”, così come li ha indicati Papa Francesco. Rifiuti ambientali, disoccupati e impoveriti, marginali, periferie esistenziali diffuse, … come “prezzo imposto” per la crescente ricchezza di pochi. Per la stesura del Rapporto è proseguita anche quest’anno la collaborazione con diversi uffici diocesani (Pastorale Della Famiglia, Servizio Migrantes e Uff. Missionario). Oltre agli articoli di approfondimento e alle analisi degli esperti, trovano spazio nel Rapporto i racconti delle realtà e dei progetti che quotidianamente pongono i “poveri al centro”. Come ogni anno, i dati sulle povertà e sulle risorse oggetto della presente rilevazione sono stati forniti dai Centri di Ascolto Caritas.