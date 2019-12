Gesù Bambino rinasce in centro storico: il Presepe vivente dei bambini compie 18 anni

Gesù Bambino sta per rinascere nel centro storico di Forlì: merito della 18esimo edizione del “Presepe vivente dei bambini”, la rappresentazione della nascita di Cristo in programma dalle 15 di sabato 21 dicembre nel cuore della città. Promossa dai centri educativi della cooperativa sociale Domus Coop, dalle scuole “La Nave”, dagli operatori della parrocchia di San Giovanni Battista in Coriano e dall’associazione di volontariato Gli Elefanti, con il patrocinio della Diocesi di Forlì-Bertinoro e del Comune di Forlì, vedrà la partecipazione delle scuole paritarie Madre Clelia Merloni e Santa Maria del Fiore, delle parrocchie del Vicariato Centro Storico, di Santa Maria Lauretana in Bussecchio, San Benedetto Abate e Rocca San Casciano. Collaborano i Cavalieri del Graal - Forlì, i gruppi Scout Forlì 11 e di Rocca San Casciano, le Associazioni “Gli amici del Plaustro”, “Tradizioni Acquacheta” Corte di Giovedìa” di San Mauro Pascoli, Gruppo Arcieri “San Sebastiano”, “Il Drago Oscuro” e il Gruppo Storico “Brunoro II” di Forlimpopoli. Media Partner dell’iniziativa è TeleRomagna.

"L’iniziativa – dichiara il vice presidente di Domus Coop, Massimo Fabbri - ha avuto fin dalle prime edizioni la collaborazione delle Scuole La Nave e della parrocchia di Coriano. Nel corso degli anni si sono aggiunte tante altre realtà educative e formative del territorio, che hanno contribuito a rendere il Presepe Vivente un “unicum”, capace di coinvolgere circa 650 tra ragazzi e adulti in abiti palestinesi e medievali”. Dalle 15 alle 15.30 saranno visibili i Quadri Viventi allestiti fra Piazza Ordelaffi, Giardini Orselli, Via delle Torri e Piazza Saffi. La rappresentazione vera e propria inizierà alle 15.30 in Piazza Ordelaffi con le scene dell’Annunciazione di Maria, la Visitazione, il Sogno di Giuseppe e il Matrimonio, dopodiché il corteo si muoverà lungo via delle Torri, dove saranno allestiti i Mestieri e il Censimento. In Piazza Saffi avverranno le rappresentazioni dell’Annuncio ai pastori dell’Angelo, che apparirà dal balcone del Municipio e dell’Arrivo del corteo dei Magi, che esordirà dalla piazzetta XC Pacifici. Alle 16.30 il Presepe Vivente raggiungerà il sagrato dell’Abbazia di San Mercuriale per l’allestimento della scena della Natività. “Partecipo da sempre a questa iniziativa – dichiara l’assessore comunale ai servizi educativi, Paola Casara – che è talmente accattivante e spettacolare, da riuscire a coinvolgere tante persone e famiglie, non solo forlivesi, in un crescendo di emotività e condivisione senza pari”.

"Invito l’intera comunità locale – interviene l’assessore al Centro Storico, Andrea Cintorino – a venire in centro sabato prossimo, per assistere a questo grande evento, veramente in grado di valorizzare pienamente la nostra tradizione". "Il nostro Presepe Vivente - interviene il parroco di Coriano, don Enzo Scaioli - recepisce perfettamente il significato salvifico della natività cristiana enunciato da Papa Francesco il primo dicembre scorso a Greccio, con la lettera apostolica ‘Admirabile Signum’. La rappresentazione del Presepe fa, infatti, parte della dolce esigenza di trasmettere la fede”. Dal lavoro pittorico di Franco Vignazia, che funge da icona del 18esimo Presepe Vivente dei Bambini nel Centro Storico di Forlì, traspare prepotentemente l’idea dello stupore: “La nascita del Salvatore - precisa l’artista - è al centro della nostra fede. Quest’anno abbiamo pensato di puntare i riflettori sui pastori, che con il loro andare riflettono il desiderio di vedere e toccare con mano il significato vivente della propria esistenza”. In concreto, partecipare al Presepe Vivente, sia da attori che da spettatori, significa “fare memoria condivisa di questo fatto, che ci raggiunge oggi come allora”. Il grande Presepe animato si concluderà in San Mercuriale, con la benedizione che il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza impartirà alle statuine del Bambin Gesù portate dai piccoli presenti.