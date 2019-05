Salvini affacciato al balcone di piazza Saffi, presidio antifascista dell'Anpi

Si è tenuto sabato mattina il "presidio antifascista" organizzato dall’ANPI in Piazza Saffi, davanti al Sacrario dei Caduti per la Libertà. La manifestazione arriva dopo la visita del ministro Matteo Salvini a Forlì, finito nel mirino delle polemiche per essersi affacciato al balcone del salone comunale, per gli antifascisti un gesto che ha rieccheggiato le adunanze fasciste. Hanno spiegato dall'Anpi: "Un gesto che non può essere derubricato a semplice pagliacciata, ma va condannato perché manca di rispetto alla nostra storia e alla nostra cultura, profondamente antifascista e ancorata ai principi costituzionali che chi governa il Paese dovrebbe impegnarsi a difendere e onorare. Saremo sempre presenti in tutte le occasioni di mobilitazione per riaffermare questi valori, e ci batteremo per mettere in campo una proposta politica alternativa a questa destra, che rimetta al centro i temi del lavoro, dell’uguaglianza, della coesione sociale".